فن ومشاهير

سمية الخشاب تكشف نصيحة هند رستم لها وماذا تنبأت لمستقبلها ؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة سمية الخشاب، عن المكالمة التي جمعتها مع الفنانة الكبيرة الراحلة هند رستم ونصيحتها لها وما تنبأت به لها.

وقالت سمية، ببرنامج "حبر سري": "الفنانة هند رستم تحدثت معي في مداخلة هاتفية عندما كنت ضيفة على قناة (النيل للدراما)، وقالتلي (أنا بحب تمثيلك أوي، وأتنبألك إنك هتكوني ممثلة ليكي اسم كبير، وعايزة أنصحك نصيحة.. غيري شوية في شعرك، وكان عندها حق لأنه فرق معايا كتير)".

من ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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