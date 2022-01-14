بعد قتله 6 أشخاص.. أفلام حرك أحداثها القاتل الصامت وظهر كقنبلة موقوتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تزداد في فصل الشتاء من كل عام، حوادث الحريق والاختناق التي تنتج عن سخانات الغاز، إذ شهدت محافظة القاهرة يوم الأربعاء 12 يناير أكثر من حادث نتج عنه موت 6 أشخاص وإصابة آخر بإغماء وحالة إعياء شديدة، بسبب تسرب الغاز.

الحوادث التي تنتج عن سخانات الغاز سبق وتناولتها السينما المصرية في أفلام كثيرة، كما استخدمته في أحيان أخرى كوسيلة للقتل يلجأ إليها البعض لإيهام الشرطة بعدم وجود جريمة، وأن الحادث قضاء وقدر.

ومن بين الأفلام التي حرك فيها القاتل الصامت الأحداث..

الليلة الأخيرة

تستيقظ نادية (فاتن حمامة) والجميع ينادونها باسم فوزية شقيقتها، معتقدة أن اليوم سيشهد حفل زفافها، لكنها تكتشف أنه قد مر أعواما طويلة، وفتاة تناديها بـ"ماما" وتستعد للزواج، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة وعمن تكون.

تكشف الأحداث أن شاكر (محمود مرسي) زوج الشقيقة تحايل على الأمر بعد وفاة زوجته فوزية مستغلا وضع نادية الصحي وفقدانها للذاكرة، ليرث المال، وبعد استعادتها لذاكرتها يحاول قتلها مستخدما الغاز وحبسها في الحمام.

فيلم الليلة الأخيرة سيناريو وحوار يوسف السباعي وصبري عزت، إخراج كمال الشيخ، بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر ومحمود مرسي.

نادية

تتغير حياة نادية بعد وفاة والدها وقبله تعرضها لحادث يشوه وجهها، بعد انفجار السخان في الحمام، لتعيش حبيسة "ايشارب" يخفي أثر الحريق، وترسل لشخص تحبه صورة شقيقتها التوأم منى، والتي ترحل بعد فترة قصيرة، ثم تحاول إقناعه عندما يسافر لرؤيتها أن من ماتت هي نادية لينساها، حتى يكتشف الأمر وينتهي الفيلم النهاية السعيدة.

فيلم نادية بطولة سعاد حسني، أحمد مظهر، ملك الجمل، عبدالمنعم إبراهيم، قصة وحوار يوسف السباعي، إخراج أحمد بدرخان.

أعز الحبايب

يضم هذا الفيلم مشهدا للفنان نور الدمرداش، يظهر في الحمام، بعد أن نسيت زوجته إشعال شعلة السخان وتركت الغاز ليملأ المكان، وما إن يدخل الزوج ويحاول إشعالها فينفجر، مخلفًا أثرا كبيرا في وجهه.

فيلم أعز الحبايب بطولة شكري سرحان، أمينة رزق، سعاد حسني، نور الدمرداش وزكي رستم وشريفة ماهر، إخراج يوسف معلوف.

برتيتا

على نفس طريقة الغاز وما يحدثه من حوادث حريق أو اختناق، استخدم صناع فيلم برتيتا، أنابيب الأكسجين الخاصة بالغطس وأنبوبة البوتاجاز، لتقوم البطلة بالانتقام ممن قاموا بإيذائها.

تقوم منى بفتح أنابيب الأكسجين وكذلك قطع خرطوم البوتاجاز لتملأ منزل خالد، وبمجرد محاولة أحد الحضور إشعال سيجارة، ينفجر البيت بمن فيه.

فيلم برتيتا بطولة كندة علوش، عمرو يوسف، أحمد السعدني، أحمد زاهر، ودينا فؤاد.

الأيدي القذرة

يضطر كمال إلى ارتكاب جريمة قتل هربا من جريمة الاختلاس التي قام بها، بعدما قابل في طريقه رجل يشبهه تماما كما لو كان توأمه، يفكر في أن يخدعه ويعرض عليه أن يحل مشكلته، ويستضيفه في بيته، وهناك يضع له المنوم، ليتركه في الحمام بعدما فتح خرطوم الغاز، وترك جوابا يشير فيه إلى انتحاره لتعتقد الشرطة أن الشخص الذي توفي هو كمال، لكنه يقع في شر أعماله.

فيلم الأيدي القذرة تأليف مصطفى محرم، إخراج أحمد يحيى، بطولة محمود ياسين، عادل أدهم وناهد شريف.