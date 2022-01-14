سمية الخشاب عن مواصفات من تتمنى الإرتباط به: "غني ولا يرى غيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن مواصفات الشخص الذي تتمنى الارتباط به إذا فكرت في الزواج مرة أخرى.

وقالت سمية، ببرنامج "حبر سري": "أن يكون طيب ولطيف ولذيذ وغني وكريم ومحترم وأعمى لا يرى غيري".

من ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".