هل تفكر سمية الخشاب في الزواج مجددا؟.. الفنانة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة سمية الخشاب، حول إذ ما كانت تفكر في تكرار تجربة الزواج مجددا خلال الفترة القادمة.

وقالت سمية، ببرنامج "حبر سري": "مش عايزة أتجوز تاني.. أنا كده ملكة، وبالنسبة لي الجواز نظام إجتماعي فاشل.. مبفكرش في اللي فات، ولا اللي جاي، أنا عايشة الحاضر ودي أحلى حاجة في الحياة، أنك تعيشي اللحظة".

جدير بالذكر أن سمية الخشاب انفصلت بشكل رسمي عن زوجها الفنان أحمد سعد بتاريخ 2019/3/30 ورفعت سمية عدة قضايا على "سعد" بينها دعوى متعة وعدة والحصول على مؤخر الصداق.