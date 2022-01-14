ما علاقة الضجر بالشخصية السادية؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:23 مساءً - يقولون أنّ الأيدي الخاملة هي ملعب للشيطان، لكنّ دراسة جديدة تشير إلى أنّ العقل غير المغرض قد يكون دائماً متنزه للشر.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: وجد الباحثون في جامعة آرهوس أنّ الأشخاص الذين يشعرون بالملل سيتصرفون بشكل أكثر سادية للتخفيف من مشاعر الملل، وهذا يشمل مشاهدة صور المصابين أو حتى التفكير في إيذاء الآخرين.

استعرض الفريق تسع دراسات شملت أكثر من 4000 شخصاً في المجموع وخلصت إلى أنّ الميول السادية أكثر وضوحاً بين الأشخاص الذين يبلغون عن التعرض المزمن للملل في الحياة اليومية.

وشملت الدراسات الشخصيات العسكرية التي تتصرف بسادية مع الآخرين عندما يشعرون بالملل، والآباء الذين يتمتعون بمصيبة طفلهم وفعل ايذاء حيوان لأنّ الفرد لم يكن راضياً عن مشاهدة فيلم.

السادية هي اضطراب نفسي جنسي تشعر فيه الحوافز الجنسية بالرضا عن إلحاق الألم بشخص آخر.

كما أنها تعتبر أحياناً سمة شخصية ‘مظلمة’ بجانب النرجسية والمكيافيلية والاعتلال النفسي.

والآن عندما يبدأ الملل، يبدو أنّ السلوك السادي يتبعه.

وشملت الدراسة الأولى 1780 شخصاً من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك، الذين أكملوا تقييمات الشخصية والمقاييس التي قاست مدى احتمال شعورهم بالملل في حياتهم اليومية.

طلب من المشاركين الإبلاغ عن مدى ارتباطهم ببيانات محددة مثل ‘ أشياء كثيرة يجب أن أفعلها رتيبة ومتكررة ‘و’ غالباً ما أجد نفسي في ‘ نهايات فضفاضة.’

كما طلب منهم الإبلاغ عما إذا كانوا قاسيين مع أشخاص في المدرسة الثانوية أو استمتعوا بإيذاء الآخرين أو إذلالهم.

أظهرت الدراسة أنّ أولئك الذين أبلغوا عن الشعور بالملل اعترفوا أيضاً بالسلوك السادي.

ثم استعرض الباحثون الدراسات التي نظرت في الملل والسادية بين أنواع مختلفة من الشعوب وفي بيئات مختلفة.

ركز أحدهم على أفراد الجيش الأمريكي، الذين يتصرفون بشكل سادي تجاه بعضهم البعض عندما يشعرون بالملل أثناء خدمتهم.

على الرغم من عدم الاستشهاد بها في الصحيفة، فقد تعرض الجيش الأمريكي لانتقادات بسبب المعاكسات وتم الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث في جميع الفروع: مشاة البحرية والجيش والبحرية والقوات الجوية.

استكشفت دراسة أخرى ما إذا كان الآباء يتصرفون بشكل سادي تجاه أطفالهم.

شمل البحث مشاركين من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، الذين سئلوا عما إذا كانوا يستمتعون بالضحك على أطفالهم أو حصلوا على المتعة من إيذاء أطفالهم.

وأظهرت النتائج أنه إذا تم الإبلاغ عن أي منهما، لاحظ الوالد أيضاً أنهم كانوا يشعرون بالملل في ذلك الوقت واستخدموا السلوك السادي للتخفيف من الشعور.

كتب الباحثون في ورقتهم أنّ هذا العمل يشير إلى سبب محتمل لسوء معاملة الأطفال لم يتم النظر فيه حتى الآن في البحث التجريبي.

لاستكشاف العلاقة بين الملل والسادية إلى أبعد من ذلك، نظر الفريق في العمل الذي تضمن الملل الناجم عن التجربة، حيث كانت الدراسات السابقة كلها ضجراً تم الإبلاغ عنه ذاتياً.

في إحدى التجارب، لم يسمح للمشاركين بالحصول على هاتف ذكي أو أي شيء من شأنه أن يصرف انتباههم أثناء جلوسهم في حجرة يشاهدون فيلماً مدته 20 دقيقة لشلال.

ومع ذلك، أعطي المشاركين ثلاثة أكواب في كلّ منها يرقة ، بالإضافة إلى طاحونة القهوة المعدلة، وسمح لهم بوضع دودة في الطاحونة لتمرير الوقت.

وتشير الدراسة إلى أنّ اليرقات لم تتضرر إذا حدث ذلك.

من بين المشاركين الـ 129، حاول 13 فقط تمزيق اليرقات وربطوا هذا الإجراء بشعور من المتعة.

“على العكس من ذلك، عندما لا يكون هناك بديل، يزيد الملل من السلوك السادي في جميع المجالات، حتى بين الأفراد منخفضي السادية “، كتب الفريق في الدراسة الجديدة.

“نظهر كذلك أنّ الإثارة تسعى إلى التوسط في آثار الملل، وأنّ الملل لا يعزز العدوان السادي (الاستباقي) فحسب، بل العدوان التفاعلي أيضاً.

بشكل عام، يساهم العمل الحالي في فهم أفضل للسادية ويسلط الضوء على الإمكانات المدمرة للملل.