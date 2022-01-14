منى زكي في برومو “أصحاب… ولا أعزّ”.. أحداث تحمل الكثير من المفاجآت والأسرار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة المصرية منى زكي البرومو الدعائي لفيلمها الجديد “أصحاب… ولا أعزّ” هو أولى الأفلام العربية التي تتعاون فيها منى زكي مع شبكة ومنصة “نتفليكس”.

ومن المقرر عرض الفيلم على المنصة يوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقد عَلّقت منى زكي، عبر حِسابها على انستغرام، على برومو الفيلم الذي نشرته، وقالت: “الإعلان الرسمي لفيلم أصحاب ولا أعز، انتظروه يوم 20 يناير على نتفليكس”.

وقد ظهر من خلال البرومو أنّ أحداث الفيلم تدور في إطار تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون سوياً على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. ولكن يكتشفون أن هذه اللعبة تحمل الكثير من المفاجآت والأسرار التي لا يعلمها أحد.

الفيلم هو النسخة العربية من الفيلم العالمي “Perfect Strangers” ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والنجمة المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار والفنانين اللبنانيين جورج خبّاز، وعادل كرم وفؤاد يمين ودياموند أبو عبود.

يذكر ان فيلم “أصحاب… ولا أعزّ” من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له ومن إنتاج Front Row Filmed Entertainment وFilm Clinic وEmpire Entertainment وYalla Yalla، منتج منفذ ميادة الحراكي والمؤلف الموسيقي خالد مزنّر وكتابة وسام سميرة وغبريال يمين.

وفيلم “Perfect Strangers” هو الفيلم الإيطالي الذي حقق رقماً قياسياً في عدد مَرات النسخ التي تَمّ تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، وسيعرض الفيلم على نتفليكس يوم 20 يناير 2022 في 190 دولة مترجم إلى 31 لغة ومدبلج إلى 3 لغات.