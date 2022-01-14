أرجون كابور ينفي انفصاله عن ماليكا أرورا بهذه الصورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن كثرت الشائعات حول انفصال النجم الهندي الشهير أرجون كابور عن حبيبته الفنانة وعارضة الأزياء ماليكا أرورا، خرج النجم عن صمته ونفى ذلك بصورة مميزة.

وفي التفاصيل، نشر أرجون صورة برفقة ماليكا، رداً على شائعة الانفصال التي طالتهما، وأرفقها بتعليق كتب فيه: “لا مكان للشائعات المشبوهة. ابقوا آمنين.. أتمنى الخير للناس.. أحبكم جميعاً”.

وقد أحدث المنشور ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب رواد الإنترنت المتابعون للنجم عن سعادتهم بالمنشور، وأن علاقتهما ما تزال قائمة.

وكانت العديد من التقارير الإخبارية قد ذكرت وجود بعض الخلافات بين الثنائي، الأمر الذي انتهى بانفصالهما عن بعضهما، واعتكاف ماليكا في منزلها لأسبوع نتيجة الحالة النفسية التي تعاني منها بعد الانفصال.