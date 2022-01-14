بعد جيجي جديد.. زين مالك يبحث عن علاقة حب جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطى النجم العالمي زين مالك علاقته بوالدة طفلته عارضة الأزياء الفلسطينية من أصل أمريكي جيجي حديد، لكنه يجد صعوبة في التعرف على فتاة جديدة في حياته.

فقد قام زين بالاشتراك في موقع مواعدة كبير جداً يعد بمطابقة المستخدمين مع النساء الجميلات. يستخدم التطبيق تقنية التعرف على الوجه؛ للمساعدة في التحقق من هويات المستخدمين.

ويبدو أن زين وضع عبارة “ممتلئة” من ضمن المواصفات التي يريدها في الفتاة، وقد كان زين قد صرح سابقاً إن لديه اهتماماً بالنساء الممتلئات، حيث قال لـBillboard في عام 2016: “أنا أحب المرأة الممتلئة.

يشار إلى أن زين مالك كان قد انفصل عن جيجي حديد، المعروفة بنحافتها نظراً لأنها عارضة أزياء، في أكتوبر عام 2021 وبعد خلافات مع والدتها.

وكانت وسائل إعلام عالمية ذكرت أن النجم متهم بـ4 قضايا جنائية في خلافاته الأخيرة مع العارضة السابقة يولندا حديد والدة جيجي حديد.

وورد في تفاصيل التهم، وبحسب إحدى الوثائق أن زين مالك أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه، وكشفت التحقيقات أن الخلاف وقع في منزل الأخير وجيجي، في بنسلفانيا في أيلول/سبتمبر المنصرم.

وقد تم وضع زين تحت المراقبة لمدة 90 يوماً لكل تهمة، أي لمدة عام للتهم الأربعة، إضافة إلى إلزامه بحضور دورة مكثفة للتحكم بالغضب.

ونشرت بعض الصحف الأمريكية تسريبات من تحقيقات الشرطة مفادها أن زين دفع يولندا باتجاه الخزانة طالباً منها الابتعاد عن ابنته وقام بشتمها، كما أنه هاجم جيجي على الهاتف، إذ إنها لم تكن في المنزل في ذلك الوقت، وطلب منها أن تقف بوجه والدتها التي حاولت تسريب صورة ابنتهما للصحافة من دون علمهما، في الوقت الذي يحرص فيه هو على توفير أكبر قدر من الخصوصية لابنتهما.