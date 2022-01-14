فن ومشاهير

ألبوم مفاجئ لـ”ذا ويكند”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعا النجم الكندي ذا ويكند مواطنه الممثل جيم كاري لمشاركته في عمل فني طموح يوجه فيه المغني تحية إلى عالم إذاعات الموجة القصيرة (إف إم) وإلى قدوتيه الفنيتين مايكل جاكسون وبرينس.

وفاجأ ذا ويكند جمهوره بإطلاقه المباغت لألبوم Dawn FM، من دون حملة ترويجية; ويبدأ ألبوم Dawn FM بصوت جيم كاري في دور مذيع الراديو، معلناً عن الموجة الوهمية 103.5 قبل أن تتوالى الأغنيات الأولى المائلة بقوة نحو أجواء ثمانينيات القرن الفائت.

وتجمع بين أغنيات ألبوم ذا ويكند قصة واحدة تستمر مدى الألبوم، عن “رجل في سيارته يستمع إلى الموجة القصيرة (إف إم) آملاً في رؤية نهاية النفق”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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