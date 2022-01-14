شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و542 مليون دولار إيرادات فيلم Spider-Man No Way Home حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Spider-Man No Way Home، إيرادات بشباك التذاكر وصلت إلى مليار و542 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهو الفيلم الذي حصل على تقييمات مرتفعة للغاية بعد ساعات من عرضه فى صالات السينما العالمية، بعد طول انتظار بسبب تفشى جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على السينما وأسفرت عن تأجيلات بالجملة فى توقيتات عرض الأفلام.

ويدور فيلم Spider-Man No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man No Way Home.

حصل فيلم Spider-Man No Way Home على تقييم وصل إلى %93 من قبل 374 ناقدًا عالميًا، و %98 من قبل أكثر من 25 ألف مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه.