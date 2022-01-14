سوزان نجم الدين تسافر اليوم إلى لبنان لاستئناف "بيوت من ورق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تسافر الفنانة سوزان نجم الدين اليوم الجمعة إلى بيروت، استعدادا لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "بيوت من ورق"، والذي تجسد فيه شخصية امرأة قوية، تتعرض لكثير من المشاكل خلال الأحداث.

وقالت في بيان صحفي، إنها تلعب شخصية "جيجي" مصممة أزياء لها علامة تجارية تحمل اسمها، وتعيش الكثير من التقلبات على مدار أحداث المسلسل، ويشارك في البطولة يوسف الخال وطوني عيسى وداليدا خليل يوسف حداد وفادي حداد وإخراج أسامة الحمد.

سوزان نجم الدين يُعرض لها بداية من الأحد 16 يناير، مسلسل "وثيقة شرف- فيكتوريا"، والذي يتكون من 10 حلقات، وذلك على منصة وياك.

يشارك في بطولة العمل: سلوم حداد، أمل عرفة، مهيار خضور، صباح الجزايري، سلمى المصري، محمد الأحمد، وإخراج باسم السلكا.

سوزان أعلنت قبل ساعات تعافيها من فيروس كورونا، بعد 20 يومًا عانت خلالها من الأعراض.