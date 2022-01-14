شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو فيلم الأنيميشن الجديد The Bob's Burgers Movie قبل طرحه فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة 20Th Century أول فيديو ترويجى لـ فيلم الأنيميشن الجديد The Bob's Burgers Movie، التى وصلت مدته إلى دقيقة و30 ثانية، وسيطرح في 27 مايو من العام الجارى، وكشف الفيديو الترويجى عن مجموعة من اللقطات المشوقة للفيلم المستوحى من السلسلة التليفزيونية التي تحمل نفس الاسم.

فيلم الأنيميشن يدور بعدما يحدث انفجار لـ خط المياه الرئيسية الذى يسبب إنشاء حفرة ضخمة أمام مطعم Bob's Burgers مباشرة، مما يؤدي إلى سد المدخل إلى أجل غير مسمى وإفساد خطط Belchers لصيف ناجح، وبالتالي بينما بينما يكافح `` بوب '' و''ليندا '' من أجل الحفاظ على نشاطهما التجاري قائمًا، يحاول الأطفال في حل لغز قد ينقذ مطعم عائلتهم، ومع تصاعد المخاطر، يساعد هؤلاء المستضعفون بعضهم البعض في العثور على الأمل والقتال من أجل العودة، حيث ينتمون.

ويقوم ببطولة الفيلم صوتيا كل من كريستين شال، زاك جاليفياناكيس، كيفن كلاين، هـ. جون بنيامين، جون روبرتس، دان مينتز، ديفيد وين، يوجين ميرمان، لاري ميرفي، سام سدر، يوجين شون، ومن إخراج الثنائى لورين بوشار، برنارد ديريمان، ومن كتابة وتأليف لورين بوشار، جيم دوتيرايف، نورا سميث.

كما وصلت إيرادات فيلم الدراما والأكشن The King's Man إلى 74 مليون و 39 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى من يوم 22 ديسمبر من العام الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة 20Th Century.

فيلم الدراما والأكشن The King's Man، من إنتاج شركة 20TH Century، وطرح فيلم The King's Man ، وذلك بعد تأجيل العمل لأكثر من مرة، بسبب عدم الانتهاء من المونتاج والتصوير، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتدورأحداث فيلم الدراما والأكشن The King's Man حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم.

فيلم The King's Man من اخراج ماثيوفون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، ، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو، توم هولاند