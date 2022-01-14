شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "الحلم" تعود من العين السخنة بعد تصوير 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة مسلسل "الحلم" من تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى العين السخنة والتي استغرقت ثلاثة أيام وجمعت بين النجمة صابرين وعدد من الفنانين المشاركين في العمل، ومن المقررعودة فريق العمل إلى القاهرة اليوم الجمعة، لاستكمال تصوير ما تبقى من مشاهد بالتزامن مع عرض العمل على قناة الحياة.

مسلسل "حلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل "الحلم" انطلق عرضه على قناة الحياة يوم 1 يناير، ويعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، والاعادة الثانية الساعة 12 ظهرا

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.