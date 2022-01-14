ميرنا نور الدين مع أبو الهول وهند صبري أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

كشفت الفنانة هند صبري، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا نورالدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، أمام أبو الهول في صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مختلف".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "لون البحر".

نسرين أمين

ظهرت الفنانة نسرين أمين، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

بوسي

كشفت الفنانة بوسي، عن رشاقتها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نادين الراسي

الفنانة نادين الراسي، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بس تبطل تستحي من شئ بتبطل ساعتها تخاف من شيء.. عمول اللي بيصحيك مش اللي بيسحيك".

شمس الكويتية

استعرضت الفنانة شمس الكويتية، جمالها، بصورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهما كانت معاملتهم لي.. سأظل أعاملهم بما هي عليها أخلاقي".

سامية الطرابلسي

ظهرت الفنانة سامية الطرابلسي، أمام البحر، في أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة".

محمد الشرنوبي

ظهر الفنان محمد الشرنوبي، وسط الطبيعة، في إطلالة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.