بعد أزمة أغنية "في اللا لا لا".. الجمهور يطالب ساندي وروبي بعمل مشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدرت الفنانتين روبي وساندي، تريند "تويتر"، على خلفية أزمة أغنية "في اللا لا لا"، بعدما تم تسريب الأغنية بصوت روبي تحت عنوان"الهشك بشك"، وهي الأغنية التي تمتلك حقوق ملكيتها الفنانة ساندي، وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في فرنسا، ونشرتها على صفحتها وعلى صفحة المنتج وليد منصور، والذي بدوره قام بوقف الأغنية "بصوت روبي" من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك جمهور الفنانتين المشكلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي عبر "تويتر"، في محاولة لإيجاد حل لها، واقترح البعض تقديم عمل مشترك يجمع بين الفنانتين.

وكانت المطربة ساندي، جددت الصراع حول أغنية "في اللا لا لا"، التي طرحتها الفنانة روبي أيضا تحت عنوان "الهشك بشك"، مؤكدة أن الأخيرة طرحتها بدون حقوق، وحققت أرقام مشاهدة عالية على حساب أغنيتها.

المطربة ساندي، خلال ظهورها في برنامج "et بالعربي"، قالت: الأغنية تسربت عن قصد، وليس سوء تفاهم، والمنتج وليد منصور وقفها، لأن هو اللي معاه حقوق الملكية، لأن الأغنية نزلت عند روبي بدون أي حقوق ملكية".

أغنية "في اللا لا لا" طرحت عبر موقع "يوتيوب" في ديسمبر الماضي، وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وميكس ماهر صلاح، وشهدت أول تعاون بين المطربة ساندي، والمنتج وليد منصور، وتم تصويرها في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا.