شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السعودى على الهويرينى بعد صراعه مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى مساء اليوم الخميس الفنان والمخرج السعودي على الهويريني، بعد صراع مع المرض. وقال ابن الفنان الهويرينى على "تويتر" إن والده توفى الخميس، وستقام عليه الصلاة فى جامع الراجحى غداً بعد صلاة الجمعة.

الهويرينى من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودى يحصل على شهادة فى الإخراج السينمائى من هوليوود.

وبعد دراسة الإخراج السينمائى فى أمريكا عاد الهويرينى إلى السعودية، حيث عمل فى العديد من المجالات الفنية، منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ولم يتوقف عند الإخراج بل شارك بالتمثيل فى بعض المسرحيات.

من أبرز أعماله "يوميات وضاح"، و"العود"، و"أبجد هوز"، و"الخادمة"، و"أحلام ضائعة"، ومسرحيا "تحت الكراسي"، و"آخر المشوار"، و"قطار الحظ"، و"الزئبق الأحمر".

وُلِدَ الهويرينى فى البدائع، وانتقل منها إلى الرياض، ودرس الإخراج السينمائى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد تخرُّجه، عاد إلى السعودية حيث عمل فى عديد من المجالات الفنية، منها الهندسة الإذاعية والإخراجية، كما مثل فى عدد من المسرحيات".