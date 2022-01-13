نجوى كرم ترند في 11 دولة عربية عشية حفلها بمهرجان دبي للتسوق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت النجمة اللبنانية نجوى كرم خلال الساعات الماضية إلى دبي استعدادًا للقاء جمهورها العربي في حفل غنائي ضخم تحييه يوم غد الجمعة 14 يناير ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق.

وتصدرت نجوى كرم الترند بالمراكز الأولى في أكثر من 11 دولة عربية بوسم #NajwaKaramCocaColaArena عشية حفلها المنتظر في كوكاكولا أرينا. ونذكر من البلدان العربية التي تصدّرت فيها نجوى الترند: الجزائر والمغرب والسعودية والاردن وليبيا وفلسطين وتونس والجزائر.

وكانت نجوى كرم قد شوّقت الجمهور لحفلها في دورة المهرجان الجديدة من خلال فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي فور وصولها إلى دبي، وعلّقت عليه قائلةً: “موعدنا بكرا”.

وتُعد نجوى كرم من أبرز نجوم مهرجان دبي للتسوق في دورته لهذا العام، حيث ستقدّم خلال حفلها باقة منوعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.