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رشوان توفيق بعد إصابته بكورونا: خفيفة والحمد لله

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القاهرة - سامية سيد - قال الفنان رشوان توفيق فى تصريح لـ"الخليج 365" عقب إعلان ابنته إصابته بفيروس إن الأعراض التي لحقت به جراء إصابته بالفيروس: "خفيفة الحمد لله"، مضيفا أنه أجرى بعض التحاليل والفحوصات وطمأنه الأطباء، مؤكدا أن حالته مستقرة.

وأضاف رشوان توفيق: "مكنتش هروح المستشفى عشان الأعراض بسيطة لكن رحت لإجراء التحاليل وليس لتلقى علاج فى مستشفى عزل كما روج البعض، مستنكرا: "معرفش جابوا الأخبار دى منين". وتوجه رشوان توفيق بالشكر لكل من اهتم بحالته واتصل به قائلا: "غمرتونى بمحبتكم".

وكانت الإعلامية هبة رشوان قد أعلنت إصابة أبيها الفنان القدير رشوان توفيق بفيروس كورونا، وكشفت إنه أصيب برفقة الفنانة مديحة حمدى فى ندوة يوم الخميس الماضى ، بعدها شعر ببعض الأعراض حتى ارتفعت حرارته أمس الأربعاء.

وكشفت أن الفنان رشوان توفيق أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد أن أصيب فى المرة الأولى منذ 5 أشهر تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، كما نفت هبة رشوان نقل أبيها إلى المستشفى مؤكدة أنه فى البيت ويتلقى بروتوكول العلاج وحالته مستقرة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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