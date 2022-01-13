شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق بعد إصابته بكورونا: خفيفة والحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان رشوان توفيق فى تصريح لـ"الخليج 365" عقب إعلان ابنته إصابته بفيروس كورونا إن الأعراض التي لحقت به جراء إصابته بالفيروس: "خفيفة الحمد لله"، مضيفا أنه أجرى بعض التحاليل والفحوصات وطمأنه الأطباء، مؤكدا أن حالته مستقرة.

وأضاف رشوان توفيق: "مكنتش هروح المستشفى عشان الأعراض بسيطة لكن رحت لإجراء التحاليل وليس لتلقى علاج فى مستشفى عزل كما روج البعض، مستنكرا: "معرفش جابوا الأخبار دى منين". وتوجه رشوان توفيق بالشكر لكل من اهتم بحالته واتصل به قائلا: "غمرتونى بمحبتكم".

وكانت الإعلامية هبة رشوان قد أعلنت إصابة أبيها الفنان القدير رشوان توفيق بفيروس كورونا، وكشفت إنه أصيب برفقة الفنانة مديحة حمدى فى ندوة يوم الخميس الماضى ، بعدها شعر ببعض الأعراض حتى ارتفعت حرارته أمس الأربعاء.

وكشفت أن الفنان رشوان توفيق أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد أن أصيب فى المرة الأولى منذ 5 أشهر تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، كما نفت هبة رشوان نقل أبيها إلى المستشفى مؤكدة أنه فى البيت ويتلقى بروتوكول العلاج وحالته مستقرة .