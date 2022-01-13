شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل ماجدة الرومى بالسعودية قبل إحيائه 28 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفدت تذاكر حفل النجمة ماجدة الرومى، والمقرر إقامته يوم 28 من شهر يناير الجارى، وذلك بالمملكة السعودية داخل قاعة مرايا بمدينة العلا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، وتقدم فيها فاصلا من أغانيها التى عشقها الجمهور العربى في كل مكان مثل أغانى "كن صديقى، لبنان، يا مكحل رمشك".

كانت قد وجهت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى، الشكر لجمهورها بعد معايدتها، بعيد ميلادها، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"غمرتني معايداتكم الحلوة بعيد ميلادى، فشعرت بفيض نِعم ربّي!. من قلبٍ يملؤه كل الحب لكم، كل الشكر والامتنان للأصدقاء والفنانين والإعلاميين والأحبة على رسائلكم الرائعة، على أمل أن يُضيء نور الأيام المقبلة حياتكم بالخير والبركة والسلام، تفضلوا بقبول محبتي وفائق إحترامي".

واحتفلت ماجدة الرومى بعيد ميلادها فى منتصف ديسمبر الماضى، حيث ولدت يوم الـ 13 من شهر ديسمبر، إذ تعتبر واحدة من أهم الأصوات ومشوار غنائى حافل بالأعمال المميزة، مثلما يظهر في التقرير التالى الذى نسلط الضوء على أهم أغانيها.

رحلة ماجدة الرومى بدأت عام 1974حينما كشفت عن ميلاد نجمة كبيرة، وغنّت للفنانة الراحلة ليلى مراد أنا قلبى دليلى، أمام لجنة تحكيم لأول مرة في برنامج ستوديو الفن للهواة على شاشة تلفزيون لبنان وحصلت على ميدالية ذهبية كأفضل موهبة فنية شابة.