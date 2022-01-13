سميرة أحمد بعد شائعة وفاتها: "واخدة الجرعتين ومتخافوش عليا" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد، أنها حصلت على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية.

وقالت سميرة في تعليقاتها على شائعة وفاتها، بتصريح خاص لموقع "الخليج 365"، موجهة رسالة لجمهورها ومحبيها: "متخافوش عليا".

وكانت "سميرة"، قالت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" ردا على شائعة وفاتها: "والله حرام عليهم الناس اللي بتروج هذه الشائعات السخيفة، مش عارفة بيستفيدوا إيه لما يقلقوا كل اللي بيحبونا بالشكل ده".

وتابعت: "أنا كويسة الحمد لله وزي الفل، وكل يوم بروح النادي وبمارس التمارين الرياضة".

وأضافت: "بجهز خلال الفترة الحالية، لدخول إنتاج مسلسل درامي جديد، قد يكون خارج دراما رمضان 2022 ".

يذكر أن الفنان سميرة أحمد، من مواليد 15 نوفمبر 1935 ، ومن أهم أعمالها، أفلام: "الخرساء" و"صراع الأبطال" و"قنديل أم هاشم"، و"أم العروسة"، و"الشيماء"، ومسلسلات: "غدا تتفتح الزهور" و"إمرأة من زمن الحب".