إيرادات الأربعاء.. "الجريمة" الأول و"قمر 14" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "ريتسا"، "برا المنهج"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الأربعاء 12 يناير إيرادا بلغ مليونا و295 ألفًا و142 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الجريمة

احتل فيلم "الجريمة" صدارة قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، وحقق 568 ألفًا و861 جنيها.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

من أجل زيكو

وجاء في المركز الثاني فيلم "من أجل زيكو"، محققًا 540 ألفًا و981 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

قمر 14

في المركز الثالث يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 131 ألفًا و569 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

وحصل على المركز الرابع فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 31 ألفًا و896 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

مربع برمودة

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "مربع برمودة" محققًا 11 ألفًا و510 جنيهات.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

برا المنهج

وذهب المركز السادس لفيلم "برا المنهج" 7 آلاف و174 جنيها.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

أبو صدام

وحصل فيلم "أبو صدام" على المركز السابع، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ1803 جنيهات.

أبو صدام قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.

ريتسا

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم "ريتسا"، بعد تحقيقه 1348 جنيها.

ريتسا تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.