شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يغنى ألحان شقيقه الراحل أحمد فى حفلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب على الحجار لإحياء حفلين جديدين خلال الأيام القليلة المقبلة، ويغنى خلالهما عددًا من أغانيه المميزة من ألحان شقيقه الراحل أحمد الحجار، إحياءً لذكراه، الأول فى دار الأوبرا بمحافظة الإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء المقبل 19 يناير، والثانى يوم الجمعة 28 يناير على مسرح أوبرا جامعة مصر بالشيخ زايد.

ويتضمن برنامج الحفلين عددًا كبيرًا من ألحان الموسيقار شقيقه الراحل أحمد الحجار، ويغني خلالها عددًا من أغانيه المميزة، إحياءً لذكراه.

وتوفى منذ أيام أحمد الحجار عن عمر ناهز الـ65 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقدم أحمد الحجار الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من المسلسلات منها "مذكرات زوج" بطولة محمود ياسين وفردوس عبد الحميد، و"محاكمة الجيل" بطولة رغدة ومصطفى فهمي، و"كوم الدكة" بطولة محمود ياسين وعفاف شعيب.