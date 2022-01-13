كارول سماحة تحصد مزيدًا من النجاح في “شكرًا”.. وتؤكد: “تركت أثرًا كبيرًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية كارول سماحة في حصد نجاح أغنيتها الشهيرة “شكرًا”، إذ حققت الأغنية أكثر من 25 مليون مشاهدة بعد أقل من عام على صدورها عبر موقع “يوتيوب”.

وعبّرت كارول سماحة، عن سعادتها بنجاح أغنية “شكرا”، وقالت إنها توقعت نجاح الأغنية قبل إطلاقها رسميًا، لأن الجمهور يعشق الأغنيات الدرامية والرومانسية، وهذا النوع من الأغاني “بيضرب وبيوجع” على حد قولها، وقوة هذه الأغنيات أنها تحافظ على انتشارها لسنوات.

وقالت سماحة، خلال لقاء لبرنامج “the insider بالعربى” أن أغنية “شكرًا” تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، مشيرة إلى أن ما حدث يذكرها بنجاح أغنية “اطلع فيى هيك” و”خليك بحالك” و”تعودت”.

يذكر أن أغنية “شكرا” من كلمات أحمد مرزوق، ألحان يوسف دميركول، توزيع وميكس دياب مكارى، وصورتها كارول سماحة على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع الفنان هانى شاكر، ومن إخراج بتول عرفة وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.