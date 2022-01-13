يسرا تعود لتقديم البرامج في “كلام في الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية يسرا، أخيرًا عن طبيعة برنامجها الجديد مؤكدة إنه يحمل اسم “كلام في الحب”، وكشفت عن موعد عرضه وتفاصيله.

ونشرت يسرا الإعلان التشويقي الأول للبرنامج، عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، وعلقت عليه قائلة: “عن الحب بين الفرح والحزن كلام لا ينتهي.. استنوني في برنامجي الجديد كلام في الحب، يوم الإثنين، الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على شاشة MBC1”.

يذكر أن يسرا تواجدت في لبنان طوال الشهور الماضية لتسجيل حلقات البرنامج بالكامل، قبل أن تعود إلى القاهرة مطلع العام 2022، لتبدا تصوير مسلسلها الجديد “أحلام سعيدة” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو من تأليف المخرجة هالة خليل في أول تجربة لها للكتابة فقط، وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل “سرايا عابدين”.

أحلام سعيدة يشارك في بطولته يسرا وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نورالدين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم سوف يتم الإعلان عنهم لاحقًا.