تكليف خاص من الملكة إليزابيث للأمير ويليام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الأمير “ويليام” دوق كامبريدج، حفيد الملكة “إليزابيث” في أول إرتباطاته الملكية هذا العام، يوم أمس الأربعاء، وذلك باستضافة حفل تنصيب في قلعة وندسور، حيث جرت العادة على أن تستضيف الملكة أو فرد آخر من العائلة المالكة حفل التنصيب نيابة عنها.

خلال مراسم التنصيب، وهو تقليد قديم منذ قرون ، يقدم أفراد العائلة المالكة الميداليات لؤلئك الذين مُنحوا مرتبة الشرف شخصياً.

وقام الأمير “وليام” بتسليم الجوائز لعدد من المواطنين الذين تم تكريمهم لإنجازاتهم وخدمتهم، بما في ذلك عدد من الشخصيات الرياضية.

ظهر الأمير “ويليام”، البالغ من العمر 39 عاماً في زيه العسكري، كما استخدم سيفًا لمنح وسام الفروسية لـ”كلايف لويد”، الذي لعب لقيادة فريق وست إنديز للكريكيت وقيادته وإدارته.

ومن بين المكرمين الآخرين لاعب الكريكيت الإنجليزي “إيوين مورغان”، لاعب كرة القدم السابق في دوري الرجبي “كيفن سينفيلد”، بطلة العالم للسنوكر للسيدات “ريان إيفانز”، الفارس السابق “رون أتكينز” ومعلم اللياقة البدنية “ديريك إيفانز” (المعروف أيضًا باسم السيد موتيفاتور).