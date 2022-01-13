شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل عروض نادى سينما المرأة بالهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف نادى "سينما المرأة" الذى يقيمه المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته يوم الاثنين المقبل الموافق 17 يناير فى تمام السادسة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من الفيلم الروائى القصير" لحظة صدق" ، والفيلم الروائى القصير "العزلة مسرحية من فصل واحد" ، والفيلم الروائى القصير "فى هذا الركن الصغير" للمخرج "هشام على عبد الخالق" والفيلم التسجيلى "ثالث أيام العيد" إخراج "أحمد زغلول".

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على"و الناقد السينمائى "إسلام أحمد على" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى سينما المرأة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وإدارة الناقدة "شاهندة محمد على" .

وتقام فعاليات النادى مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.