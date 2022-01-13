شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسورث يحتفل بعيد ميلاد شقيقه ليام على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي كريس هيمسورث، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه النجم العالمي ليام هيمسورث، الذى يحتفل به اليوم، حيث نشر صورة له وهو في مرحلة الطفولة، وصورة أخرى مؤخراً أثناء مواصلته للتدريبات من أجل الفورمة المثالية.

وقدم كريس عرضا لشقيقه تزامناً مع عيد ميلاده الذى يحل اليوم، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام على الصور التي نشرها: "عيد ميلاد سعيد ليام، آمل أن تكون هذه هي السنة التي تحصل فيها أخيرًا على الشكل وتعتني بنفسك"، وأضاف كريس ساخراً "للمساعدة في تحولك، سأقدم لك خصمًا بنسبة 10٪ على عضوية صالة الألعاب، أحبك".



ليام فى مرحلة الطفولة



ليام فى احتفالات عيد الميلاد

ونشر موقع جاست جيرد، منذ عدة أيام، صورة للنجم العالمي كريس هيمسورث وهو يستمتع بحمام ثلج، وظهرا كريس وصديقه وهما في حالة تأمل أثناء جلوسهما على الثلج والجليد يغطي جسدهما.

فيما كشف النجم العالمى كريس هيمسوورث عن أول صور من كواليس تصوير الجزء الثانى من فيلم الأكشن والإثارة Extraction، والذي يصوره في أجواء جليدية ، حيث يدورالفيلم حول تايلر ريك "كريس" هو أحد المرتزقة الذى ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين إثر جرائم دولية، لكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

واحتفى هيمسوورث مؤخراً بالجوائز التى حصدها الجزء الأول من فيلمه الأكشن Extraction الذى حقق عدد مشاهدات قياسية عبر إحدى المنصات الأمريكية، بحفل توزيع جوائز Taurus World Stunt، تزامناً مع تحضيرات وتصوير الجزء الثاني.