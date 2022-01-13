شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القصيدة التى تمنت أصالة غنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة أصالة، عن سعادتها لغناء قصيدة "لا تشكو للناس"، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت أصالة، قائلة :"قصيدة تمنيتها ونلتها، وكلّ كلمه فيها حكمه لشاعر غايه بالرقّه والجمال المُبدع الّذي صاغ مشاعرنا عبر السنين وهذّبها وهو الكبير كريم العراقي ولحّنها أستاذ في المقامات الشرقيّه وعاشق لهذا العالم البديع ومُنقذ وهو الدكتور طلال .. ( لاتشكو للناس) قصيده أفتخر بأنّي من غنّاها".



أصالة

وكانت النجمة أصالة قد طرحت أغنيتها الجديدة "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

وأكدت أصالة أن ألبومها الجديد هو عمل استثنائي لحرصها الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون .

وكشفت أصالة عن تفاؤلها الشديد بأغاني الميني ألبوم "لا تشكُ للناس"، مشيرة أن كل أغنية تحمل فكرة جديدة وقيمة فنية متميزة ، ووجهت أصالة التحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل ، وتمنت أن ينال الفيديو كليب وأغاني الألبوم إعجاب الجمهور .