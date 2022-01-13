شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لترشيحات جوائز البافتا لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون BAFTA عن القائمة الطويلة في جميع الفئات لجوائزها السينمائية لعام 2022، ومن المقرر الإعلان عن قوائم الترشيحات النهائية في 3 فبراير المقبل.
تم تجميع هذه القوائم من خلال الجولة الأولى من تصويت BAFTA، على أن تبدأ الجولة الثانية التي تحدد الترشيحات النهائية في 14 يناير وتنتهي في 27 يناير الجارى، ومن ثم الإعلان عن القائمة النهائية.
ترشيحات أفضل فيلم
Being The Ricardos
Belfast
CODA
Don’t Look Up
Dune
House of Gucci
King Richard
Licorice Pizza
No Time To Die
The French Dispatch
The Lost Daughter
The Power of the Dog
The Tragedy of Macbeth
tick tick…BOOM!
West Side Story
ترشيحات أفضل ممثل
ريز أحمد عن فيلم Encount
عديل أختار عن فيلم Ali & Ava
ماهرشالا علي عن فيلم Swan Song
خافيير بارديم عن فيلم Being The Ricardos
دانيال كريج عن فيلم No Time To Die
بنديكت كومبرباتش عن فيلم The Power of the Dog
ليوناردو ديكابريو عن فيلم Don’t Look Up
بيتر دينكلاج عن فيلم Cyrano
آدم درايفر عن فيلم House of Gucci
أندرو جارفيلد عن فيلم tick tick…BOOM!
ستيفن جراهام عن فيلم Boiling Point
كوبر هوفمان عن فيلم Licorice Pizza
خواكين فينيكس عن فيلم C’mon C’mon
ويل سميث عن فيلم King Richard
دينزل واشنطن عن فيلم The Tragedy of Macbeth
ترشيحات أفضل ممثلة
جيسيكا شاستين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye
أوليفيا كولمان عن فيلم The Lost Daughter
ليدي جاجا عن فيلم House of Gucci
الانا حاييم عن فيلم Licorice Pizza
جينيفر هدسون عن فيلم Respect
إميليا جونز عن فيلم CODA
نيكول كيدمان عن فيلم Being The Ricardos
جينيفر لورانس عن فيلم Don’t Look Up
فرانسيس مكدورماند عن فيلم The Tragedy of Macbeth
رينات رينسف عن فيلم The Worst Person in the World
كلير راشبروك عن فيلم Ali & Ava
جوانا سكانلان عن فيلم After Love
كريستين ستيوارت عن فيلم Spencer
تيسا طومسون عن فيلم Passing
راشيل زيجلر عن فيلم West Side Story
ترشيحات أفضل ممثلة مساعدة
كايتريونا بالف عن فيلم Belfast
كيت بلانشيت عن فيلم Don’t Look Up
جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter
آنا دي أرماس عن فيلم No Time To Die
أريانا ديبوس عن فيلم West Side Story
آن دود عن فيلم Mass
جودي دينش عن فيلم Belfast
كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog
أنجوانو إليس عن فيلم King Richard
كاثرين هنتر عن فيلم The Tragedy of Macbeth
ريتا مورينو عن فيلم West Side Story
روث نيجا عن فيلم Passing
فينيت روبنسون عن فيلم Boiling Point
ميريل ستريب عن فيلم Don’t Look Up
أنيا تايلور جوي عن فيلم Last Night in Soho
ترشيحات أفضل ممثل مساعد
ديفيد الفاريز عن فيلم West Side Story
برادلي كوبر عن فيلم Licorice Pizza
بينيشيو ديل تورو عن فيلم The French Dispatch
جيمي دورنان عن فيلم Belfast
سياران هيندز عن فيلم Belfast
مايك فيست عن فيلم West Side Story
أندرو جارفيلد عن فيلم The Eyes of Tammy Faye
تروي كوتسور عن فيلم CODA
جاريد ليتو عن فيلم House of Gucci
وودي نورمان عن فيلم C’mon C’mon
آل باتشينو عن فيلم House of Gucci
جيسي بليمونز عن فيلم The Power of the Dog
مارك رايلانس عن فيلم Don’t Look Up
جي كي سيمونز عن فيلم Being The Ricardos
كودي سميت ماكفي عن فيلم The Power of the Dog
أفضل فيلم بريطاني
After Love
Ali & Ava
Belfast
Benediction
Boiling Point
The Colour Room
Cruella
Cyrano
The Duke
The Electrical Life of Louis Wain
Everybody’s Talking About Jamie
House of Gucci
The King’s Man
Last Night in Soho
Mothering Sunday
Munich- The Edge of War
No Time To Die
Operation Mincemeat
Passing
Spencer
ترشيحات أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية
A Hero
Bad Luck Banging or Loony Porn
Compartment No. 6
Drive My Car
Flee
The Hand of God
I’m Your Man
Lamb
The Most Beautiful Boy in the World
Parallel Mothers
Paris, 13th District
Petite Maman
Riders of Justice
Titane
The Worst Person in the World
ترشيحات أفضل فيلم وثائقي
14 Peaks: Nothing Is Impossible
Becoming Cousteau
Billie Eilish: The World’s A Little Blurry
Cow
Flee
JFK Revisited: Through The Looking Glass
Lady Boss: The Jackie Collins Story
The Lost Leonardo
The Most Beautiful Boy in the World
The Real Charlie Chaplin
The Rescue
The Sparks Brothers
Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)
Tina
The Velvet Underground
أفضل فيلم رسوم متحركة
Encanto
Flee
Luca
The Mitchells vs the Machines
Raya and the Last Dragon
Ron’s Gone Wrong
Sing 2