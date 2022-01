شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لترشيحات جوائز البافتا لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون BAFTA عن القائمة الطويلة في جميع الفئات لجوائزها السينمائية لعام 2022، ومن المقرر الإعلان عن قوائم الترشيحات النهائية في 3 فبراير المقبل.

تم تجميع هذه القوائم من خلال الجولة الأولى من تصويت BAFTA، على أن تبدأ الجولة الثانية التي تحدد الترشيحات النهائية في 14 يناير وتنتهي في 27 يناير الجارى، ومن ثم الإعلان عن القائمة النهائية.

ترشيحات أفضل فيلم

Being The Ricardos

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Dune

House of Gucci

King Richard

Licorice Pizza

No Time To Die

The French Dispatch

The Lost Daughter

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

tick tick…BOOM!

West Side Story

ترشيحات أفضل ممثل

ريز أحمد عن فيلم Encount

عديل أختار عن فيلم Ali & Ava

ماهرشالا علي عن فيلم Swan Song

خافيير بارديم عن فيلم Being The Ricardos

دانيال كريج عن فيلم No Time To Die

بنديكت كومبرباتش عن فيلم The Power of the Dog

ليوناردو ديكابريو عن فيلم Don’t Look Up

بيتر دينكلاج عن فيلم Cyrano

آدم درايفر عن فيلم House of Gucci

أندرو جارفيلد عن فيلم tick tick…BOOM!

ستيفن جراهام عن فيلم Boiling Point

كوبر هوفمان عن فيلم Licorice Pizza

خواكين فينيكس عن فيلم C’mon C’mon

ويل سميث عن فيلم King Richard

دينزل واشنطن عن فيلم The Tragedy of Macbeth

ترشيحات أفضل ممثلة

جيسيكا شاستين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye

أوليفيا كولمان عن فيلم The Lost Daughter

ليدي جاجا عن فيلم House of Gucci

الانا حاييم عن فيلم Licorice Pizza

جينيفر هدسون عن فيلم Respect

إميليا جونز عن فيلم CODA

نيكول كيدمان عن فيلم Being The Ricardos

جينيفر لورانس عن فيلم Don’t Look Up

فرانسيس مكدورماند عن فيلم The Tragedy of Macbeth

رينات رينسف عن فيلم The Worst Person in the World

كلير راشبروك عن فيلم Ali & Ava

جوانا سكانلان عن فيلم After Love

كريستين ستيوارت عن فيلم Spencer

تيسا طومسون عن فيلم Passing

راشيل زيجلر عن فيلم West Side Story

ترشيحات أفضل ممثلة مساعدة

كايتريونا بالف عن فيلم Belfast

كيت بلانشيت عن فيلم Don’t Look Up

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

آنا دي أرماس عن فيلم No Time To Die

أريانا ديبوس عن فيلم West Side Story

آن دود عن فيلم Mass

جودي دينش عن فيلم Belfast

كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

أنجوانو إليس عن فيلم King Richard

كاثرين هنتر عن فيلم The Tragedy of Macbeth

ريتا مورينو عن فيلم West Side Story

روث نيجا عن فيلم Passing

فينيت روبنسون عن فيلم Boiling Point

ميريل ستريب عن فيلم Don’t Look Up

أنيا تايلور جوي عن فيلم Last Night in Soho

ترشيحات أفضل ممثل مساعد

ديفيد الفاريز عن فيلم West Side Story

برادلي كوبر عن فيلم Licorice Pizza

بينيشيو ديل تورو عن فيلم The French Dispatch

جيمي دورنان عن فيلم Belfast

سياران هيندز عن فيلم Belfast

مايك فيست عن فيلم West Side Story

أندرو جارفيلد عن فيلم The Eyes of Tammy Faye

تروي كوتسور عن فيلم CODA

جاريد ليتو عن فيلم House of Gucci

وودي نورمان عن فيلم C’mon C’mon

آل باتشينو عن فيلم House of Gucci

جيسي بليمونز عن فيلم The Power of the Dog

مارك رايلانس عن فيلم Don’t Look Up

جي كي سيمونز عن فيلم Being The Ricardos

كودي سميت ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

أفضل فيلم بريطاني

After Love

Ali & Ava

Belfast

Benediction

Boiling Point

The Colour Room

Cruella

Cyrano

The Duke

The Electrical Life of Louis Wain

Everybody’s Talking About Jamie

House of Gucci

The King’s Man

Last Night in Soho

Mothering Sunday

Munich- The Edge of War

No Time To Die

Operation Mincemeat

Passing

Spencer

ترشيحات أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية

A Hero

Bad Luck Banging or Loony Porn

Compartment No. 6

Drive My Car

Flee

The Hand of God

I’m Your Man

Lamb

The Most Beautiful Boy in the World

Parallel Mothers

Paris, 13th District

Petite Maman

Riders of Justice

Titane

The Worst Person in the World

ترشيحات أفضل فيلم وثائقي

14 Peaks: Nothing Is Impossible

Becoming Cousteau

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

Cow

Flee

JFK Revisited: Through The Looking Glass

Lady Boss: The Jackie Collins Story

The Lost Leonardo

The Most Beautiful Boy in the World

The Real Charlie Chaplin

The Rescue

The Sparks Brothers

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Tina

The Velvet Underground

أفضل فيلم رسوم متحركة

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

Raya and the Last Dragon

Ron’s Gone Wrong

Sing 2