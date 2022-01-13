فن ومشاهير

هنا الزاهد تعلن تعافيها من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، تعافيها من فيروس .

وكتبت: "الحمد لله سلبي كورونا، مبسوطة جدا بردود أفعالكم على مسلسل أنا وهي، والمشاهدات العالية على المسلسل".

وتابعت: "شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية هند وشكرا لكل الناس اللي كلمتني، بجد شكرا لأني تعبت جدا في الشخصية دي".

واستكملت: "عايزة أشكر دكتورة منى قطب منتجة المسلسل والمخرج سامح عبدالعزيز، لأن بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة عشان المسلسل يطلع كده".

واختتمت هنا حديثها قائلة: "أستاذي أشرف عبدالباقي وصديقي أحمد حاتم بجد اتبسطت واستمتعت جدا بالتمثيل معاكوا في المسلسل ولكل اللي بيسأل المسلسل ١٨ حلقة".

مسلسل "أنا وهي" بطولة: أشرف عبدالباقي، هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمود البزاوي، ميرهان حسين، سلوى محمد علي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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