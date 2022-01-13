فيديو للبوة تحمي عجلا صغيرا.. مشهد تغلبت فيه الأمومة على غريزة الافتراس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 4:18 مساءً

غريزة الأمومة بكل ما تحمله من حنان وعاطفة تبقى غريزة داخلية فى كل الكائنات الحية ولم تكن حكرا على البشر فقط.

أظهرت لبؤة في إحدى متنزهات تنزانيا الوطنية موقفا تغلبت فيه “الأمومة” على “غريزة الافتراس”.

حيث ظهرت اللبؤة إلى جانب عجل صغير وهي تقوده إلى قطيعها في مشهد وصفه موظفو الحديقة بأنه شكل من أشكال الحب.

ونشر الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية في تنزانيا مقطع فيديو على “تويتر”، يظهر لبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير، في محمية “سيرينجيتي”.

وتحتاج الأسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إلى استهلاك ما بين 11 إلى 16 رطلا من اللحوم يوميا (ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغراما)، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.