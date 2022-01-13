بعد إصابتها بكورونا للمرة الثانية .. هنا الزاهد تكشف تطورات حالتها الصحية

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 06:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” هنا الزاهد ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

كما أعربت هنا الزاهد في منشورها عن سعادتها بردود الأفعال عن دورها في مسلسلها الجديد ” أنا وهي ” ونسب المشاهدات المرتفعة التي حققها .

فكتبت قائلة : ” الحمد لله سلبي كورونا .. مبسوطة جدا بردود أفعالكوا على مسلسل ” أنا وهي” و المشاهدات العالية على المسلسل ” .

وتابعت هنا : ” شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية ” هند ” .. شكرا لكل الناس اللي كلمتني .. بجد شكرا لاني تعبت جدا في الشخصية دي ” .

وأضافت : ” عايزة اشكر دكتورة منى قطب منتجة المسلسل والمخرج سامح عبد العزيز لأن بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة عشان المسلسل يطلع كده وأستاذي أشرف عبد الباقي وصديقي أحمد حاتم ” .

واختتمت الفنانة هنا الزاهد منشورها : ” بجد اتبسطت واستمتعت جدا بالتمثيل معاكوا في المسلسل .. ولكل اللي بيسأل المسلسل ١٨ حلقة ” .