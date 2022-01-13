من جديد .. الموت يفجع الوسط الفني المصري

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 02:57 مساءً - رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء الصحفي والفنان ” وحيد السنباطي ” وأعلن هذا الخبر إبن شقيقه عبر حسابه على فيس بوك .

فكتب إبن شقيق الفنان الراحل : ” بسم الله الرحمن الرحيم (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) توفى إلى رحمة الله تعالى عمي وحيد السنباطي ” .

وتابع : ” اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه وأدخله جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب وألهمنا وألهم أهله الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله .. وإنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعوا له بالرحمة والمغفرة ” .

وأقيمت صلاة الجنازة على وحيد السنباطي بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد الفتح في منطقة المعادي وسط غياب الفنانين .

يذكر أن الفنان وحيد السنباطي كان قد شارك في أكثر من 50 عمل فني من أشهرهم : مسلسل القاصرات ومسلسل سلطان الغرام ومسلسل العصيان ومسلسل خطوط حمراء وغيرها .. وكان آخرها مسلسل سلسال الدم بأجزائه المختلفة .