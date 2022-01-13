إدوارد : ” أسوأ يوم عدى عليا في حياتي “

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 02:57 مساءً - كشف الفنان المصري ” إدوارد ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

حيث أشار بكلمة “إيجابي ” في منشور له إلى إصابته بالفيروس وثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها .

وأعرب إدوارد في منشور آخر عن حزنه الشديد بعد اكتشافه الإصابة واصفا يومه يوم أمس بأنه الأسوأ في حياته .

فكتب قائلا : ” بجد أسوأ يوم عدى عليا في حياتي .. يارب أشفي كل مريض ” .

وتفاعل المتابعون وعدد من نجوم الفن على منشور إدوارد متمنيين له في تعليقاتهم السلامة والشفاء العاجل .