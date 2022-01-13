إبنة النجمة “شيرين” تتسبب في بكائها على الهواء.. شاهدوا كيف بدت كل منهما في أحدث ظهور! – صور

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 02:57 مساءً - كشفت منصة شاهد في عن البرومو الرسمي لبرنامج “دعوة خاصة- Secret Dinner Club” والذي سوف تقدمه ميريت أسامة وتستضيف من خلاله عدد من المشاهير والنجوم وتقوم بإعداد وجبات مميزة لهم وخلال تناولهم الطعام يكشف كل منهم عن أسرار من حياته الخاصة.

ومن بين أوائل الضيوف المقرر أن تستضيفهم “ميريت” خلال البرنامج والدتها الفنانة “شيرين” التى ظهرت مع إبنتها في برومو الحلقة وهما تبكيان وتكشفان عن أسرار مؤثرة من حياتهما الخاصة، وكيف أخذ التمثيل منهما لحظات غالية، وكيف تعوض الفنانة حاليًا تلك اللحظات وتعيش أحساس الأمومة من جديد مع حفيدتها “فاطيمة”.

ونال البرومو تفاعل عدد كبير من الجمهور الذين عبروا عن مدى تشوقهم لمتابعة البرنامج وأشادوا بأحدث ظهور للنجمة شيرين وابنتها ميريت، كما اعتبروا أن ملامح الإبنة نسخة عن والدتها عندما كانت في مثل عمرها.

ويعد البرنامج عودة لـ ميريت إبنة الفنانة شيرين إلى الأضواء مرة أخرى بعد اختفائها عن الأضواء منذ أن قدمت فيلمها هاتولي راجل، والذى شاركت في بطولته كل من أحمد الفيشاوي وكريم فهمي ويسرا اللوزي وإيمي سمير غانم ووالدتها الفنانة شيرين وشريف رمزي.

ومن المقرر أن تستضيف ميريت عدد من الفنانين علي رأسهم احمد صلاح السعدني ورانيا يوسف إلى جانب والدتها الفنانة شيرين .

من هي ميريت أسامة؟

ميريت أسامة، هي نجلة الفنانة المصرية “شيرين”، والمخرج محمد أسامة. والتى شهد عام 2008 أول ظهور لها على شاشة السينما من خلال فيلم (حسن ومرقص) للمخرج رامي إمام، وعملت بعد ذلك مع المخرج عمرو عرفة في فيلم (حلم عزيز) عام 2012، ولها دور مميز في المسلسل الكوميدي الشهير ” الرجل العناب”.

أما آخر مشاركات ميريت في السينما، فكانت فيلم “هاتولي راجل” الذي تم عرضه عام 2013، والذي شاركت في بطولته مع نجوم الشباب شريف رمزي وأحمد الفيشاوي ويسرا اللوزي وإيمي سمير غانم وكريم فهمي وكريم محمود عبدالعزيز، وقدمت دور ضابطة الشرطة التي تقع في غرام أحد “فتيان الليل” ويخفي عنها حقيقته.

وبعد تلك المشاركات قررت الفنانة الشابة ميريت أسامة أعتزال مجال الفن، وتحدثت عن هذا الأمر في تصريح صحفي سابق حيث قالت: “والدتي حفزتني كثيراً على الاستمرار، لكنني أود أن أثبت نفسي بعيدًا من والدتي، لا أرغب في أن يُقال إن والدتي ساعدتني، بل أكثر ما يعنيني أن أقول إن والدتي ربتني كأم، ربت فيّ شخصية. رفضت أن تشارك والدتي في أي اجتماعات عمل لكي لا يكون لها تأثير في ذلك. كنت آخذ بنصائحها، لكن المتعارف عليه أن الولد يحذو حذو والديه في مجال العمل، لا سيما التمثيل، وبالتالي ما لم يتوقعه أحد هو أن أترك مهنة التمثيل”.

إبنة شيرين تتألق في برامج الطبخ بعد الإبتعاد عن التمثيل

ميريت أسامة ابنة شيرين لم تكتف بالابتعاد عن مجال التمثيل فقط، لكنها قررت اكتشاف جوانب جديدة في شخصيتها وحرصت على تسليط الضوء عليها، حيث أبرزت موهبتها في الطبخ وتقديم برامج الطهي بأسلوب مختلف عن المعتاد.

وظهرت ميريت أسامة مؤخرًا في أحد برامج الطبخ بعنوان “ملح وسكر” الذي عرض عبر شاشة MBC مصر، وخطفت الأنظار بسبب ظهورها بعد فترة اختفاء طويلة، ولاقى ظهور ميريت في هذه النوعية من البرامج تفاعل واضح من الجمهور الذي أشاد بها، ويبدو أن النجاح الذي حققته في هذا البرنامج جعل منصة شاهد تقوم بتقديمها في فكرة جديدة من المقرر أن تعرض قريبًا على المنصة.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر نورت