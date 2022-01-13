بلبلة على مواقع التواصل بعد شائعة حول وفاة كاظم الساهر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فيما يعيش الفنان العراقي كاظم الساهر حالة من الحزن على وفاة شقيقه منذ فترة غير بعيدة، شاء البعض استهدافه بالشائعات التي طالت حياته من خلال الحديث عن وفاته عبر صفحات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحدثت شائعة وفاة القيصر بلبلة في صفوف الناشطين والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بين من صدّق الخبر وبين من لم يصدّقه طالباً توضيحاً من كاظم وفرق عمله.

إلا أن مصادر فنية عراقية نفت خبر الوفاة، وأكدت أن كاظم بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض، لكنه ما زال يعيش حالة من الحزن على غياب شقيقه رغم استعداده للقاء جمهوره في حفل فني في دبي بمشاركة الفنانة اللبنانية نجوى كرم.