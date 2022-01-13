شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا ينفصل عن زوجته ليزا بونيت بعد 16عامًا من الحب والعشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الثنائي جايسون موموا و زوجته ليزا بونيت في بيان مشترك نشره موقع جاست جيرد عن انفصالهما، وذلك بعد 16 عامًا من الحب والارتباط، حيث بدأت علاقتهما في عام 2005 وتزوجا في عام 2017، وانجبا طفلين - ابنة لولا 14 عامًا ، ناكوا وولف 13 عامًا، بينما لليزا ابنه تدعي زوي كرافيتز من زوجها السابق ليني كرافيتز.

موموا حقق شهرة كبيرة من خلال فيلم Aquaman والذي حقق إيرادات وصلت إلى مليار و 148 مليونا و 161 ألف دولار، وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

الفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.

كما تجرى مفاوضات نهائية مع الثنائى جايسون موموا وديف باتيستا لبطولة فيلم كوميدي جديد، من إنتاج شركة MGM، ولم يعلن عن اسم الفيلم بعد بشكل رسمي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، ومن المقرر أن يكون من إخراج ديفيد ليتش.

يقوم المؤلف جوناثان تروبر، بكتابة العمل الجديد، والذى تجمعه علاقة قوية ومميزة مع الثنائى المختار بسبب كتابته لـ مسلسل See الذى يقوم ببطولته الثنائى جايسون موموا وديف باتيستا.