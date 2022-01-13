شكرا لقرائتكم خبر عن فى المطبخ .. آسر ياسين بيعمل بيتزا مع أبنائه ووالدته .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد عائلي مميز في المطبخ ، ظهر الفنان اسر ياسين في المطبخ وهي يرتدي "مريلة المطبخ"، ويقوم برفقة أبنائه ووالدته بعمل "بيتزا"، وكشف ياسين عن الفيديو من خلال خاصية القصص القصيرة علي حسابه بموقع انستجرام وعلق عليها بـ "وقت البيتزا".

ويستكمل الفنان آسر ياسين تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "الثمانية" فى مصر الجديدة خلال أيام بعد انتهائه من تصوير المشاهد الخارجية فى إحدى الدول الأوروبية الأسابيع الماضية، وينتمي المسلسل لنوعية 15 حلقة.

وقررت الجهة المنتجة للعمل رفع عدد حلقات المسلسل من 8 حلقات إلى 15 بعد أن انضم السيناريست عمرو سمير عاطف، للمشاركة في كتابة سيناريو وحوارالمسلسل، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم بجانب آسر ياسين، هم: غادة عادل، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وتجسد الفنانة غادة عادل ضمن أحداث مسلسل "الثمانية"، دور ممثلة خلال الأحداث وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة وتدخل فى صراعات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، بينما يجسد الفنان آسر ياسين دور ضابط مباحث ويواجه العديد من الصراعات وتدور الأحداث فى إطار إجتماعى أكشن.

من ناحية أخرى يشارك الفنان آسر ياسين فى الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "suits" بالعربي، حيث جمعت أولي مشاهد العمل بين آسر ياسين وأحمد داود الأسبوع الماضى فى الديكور الخاص بالمسلسل.