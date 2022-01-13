شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة قط ياسمين عبد العزيز .. أغرب الحيوانات التى يمتلكها المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدثت النجمة ياسمين عبد العزيز ضجة كبيرة بعد نشر صورة قطتها التي أرعبت قطاع كبير من متابعيها وتساءلوا عن نوعيتها بعدما عُرف أنها واحدة من اغلى القطط حول العالم، والتى تنتمى لسلالة "القط الكندى" أو سفينكس الذى تشير تقارير صحفية إلى أنه من أغلى سلالات القطط فى العالم، ويتراوح بين 3000 إلى 9800 دولار أى ما يعادل حوالى من 50 ألف جنيه مصرى إلى 150 ألفا، فيما تعتبر قطط Sphynxes من أكثر القطط المنزلية التي يمكن التعرف عليها بسهولة.



قط ياسمين عبد العزيز

إلا ان ياسمين ليست الأولى التي تربى حيوان غريب وإنما انضمت إلى قائمة طويلة من الأسماء على مستوى العالم ممن قرروا تربية حيوانات أغرب.

يأتي في القائمة الأولى بيلى ايليتش التي تعشق العناكب وتحديداً فصائل معينة بأشكال مرعبة، إذ سبق وظهرت بأحدها خلال حفل لها، كما ظهرت في أكثر من فيديو وهو على وجهها.



بيلى ايليتش والعناكب

مايكل جاكسون، كان يقتني قردا من فصيلة الشمبانزي دعاه "Bubbles"، وعاش معه فترة طويلة، ورافقه في رحلته السياحية إلى اليابان، وقد كان لـ"Bubbles" المدلل سرير خاصّ، وكان يستعمل مرحاض سيدّه.



مايكل جاكسون والقرد

أما الممثل العالمي ​ليوناردو دي​ كابريو فقد لجأ إلى تربية حيوان أكثر لطافةً، وهو السلحفاة، من النوع الذي يعيش نحو 70 عاماً، إلى جانب كونه مهووساً بالحيوانات الزاحفة كالسحليات.



سلحفاة ليوناردو

​نيكولاس كيج​ بدوره يمتلك أخطبوط وزوج من أفاعي الكوبرا، وقد عاش بصحبة الأخطبوط فترة طويلة من الزمن.



نيكولاس والاخطبوط

الممثلة الأميركية ريز ويذرسبون تربّي حمارين، يُدعيان Honky and Tonky، برغم انزعاج جيرانها من النهيق الذي يصدره الحماران، وهى لا تعشق الحمار فقط، بل لديها مجموعة من الحيوانات: كالماعز، و20 دجاجة، وحصان صغير.