شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بفيروس كورونا .. إدوارد يكشف تطور حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إدوارد عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا من خلال "بوست" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، حيث كتب إدوارد: "أسوأ يوم عدى عليا فى حياتى .. يارب أشفى كل مريض ".



ادوارد

وتعرض الفنان إدوارد ونجله للإصابة بفيروس كورونا، وكتب على صفحته على الفيس بوك "إيجابية"

وكان الفنان إدوارد قال لـ"الخليج 365" إنه انضم إلى فريق عمل مسلسل "ملف سرى"، من بطولة هانى سلامة، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى انطلق تصويره والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم ماجد المصرى، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.

وأحيا مؤخرا الفنان إدوارد وفريقه جيبسى حفلاً غنائيًا بمناسبة احتفالات رأس السنة، وكان قد أعرب مؤخرًا عن سعادته بنجاح حفلاته الأخيرة فى منطقة الساحل الشمالى، وأضاف فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن هذه الحفلات أعادت بالذاكرة 23 عامًا، عندما كان يحيي مثل هذه الحفلات الجماهيرية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الحفل أعطاه طاقة إيجابية.