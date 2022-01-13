شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تقع في فخ مقلب شقيقتها كوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت النجمة روبى، في فخ مقلب شقيقتها كوكى، حيث شاركت روبى متابعيها فيديو المقلب عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت كوكى شقيقتها ترتدى ماسك مرعب وتقوم بفزع روبى وهي تذاكرلابنتها

وحذفت روبى أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "الهشك بشك" من على قناتها على يوتيوب، رغم أن روبي كانت قد طرحت برومو الأغنية قبل ذلك بأيام.

ويرجع السبب فى حذف روبي للأغنية من على قناتها على يوتيوب، إلى أن المطربة ساندى تتواجد حاليا في فرنسا لتصوير تلك الأغنية فيديو كليب مع المنتج وليد منصور، التى اختارت لها اسما آخر "فى ال لاا لاا لاا لاا"، حيث كان منصور متعاقدا فى وقت سابق مع المطربة روبى على تقديم هذه الأغنية وأغنيات أخرى قبل أن ينفصل الثنائى، لتذهب الأغنية إلى "ساندى"، التى طرحت برومو الأغنية،وهى من كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى .