شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل مديحة كامل .. عانت من مشكلة بالقلب واعتزلت الفن وتوفيت وهى صائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 25 عاما على رحيل الفنانة مديحة كامل التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 13 يناير عام1997، ورغم مرور كل هذه الأعوام إلا أن الجميع مازال يتذكر رحلتها وحسن الخاتمة التى رزقت بها بعد الاعتزال وصدقها في هذه النية حيث أنها اختفت تماما عن الأضواء سواء تمثيليا أو حتى إعلاميا، فلم تجرى أى لقاءات بعدها.

الراحلة مديحة كامل ولدت في الإسكندرية فى 3 أغسطس عام 1946، وانتقلت عام 1962 إلى القاهرة، وألتحقت بكلية الآداب فى جامعة عين شمس عام 1965، بدأت مشوارها الفني بعام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء، وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى حصلت علي دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم 30 يوم في السجن في أواخر ستينات القرن العشرين ثم اختفت بعد ذلك نحو عامين أو أكثر ثم عادت من جديد لتمثل في مصر ولبنان في أدوار لم تجلب لها الشهرة الواسعة ولكنها حققت انتشارا كبيراً ولعبت أدوار البطولة الثانية في أفلام كثيرة حتى جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه الصعود إلى الهاوية مع الفنان محمود ياسين بعدما رفضت الدور كل من عرض عليها الدور من نجمات السبعينات لتنطلق بعد هذا الفيلم في عالم النجومية.

تزوجت الراحلة مديحة كامل ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال محمود الريس وأنجبا ابنتهما الوحيدة ميرهان ثم تزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائي شريف حمودة أما زواجها الأخير فكان من محامي.

وارتدت الحجاب واعتزلت العمل في المجال الفني في أبريل 1992 وكان آخر أفلامها فيلم بوابة إبليس الذي أُتلفت بعض مشاهده وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة دوبليرة لأن الفنانة مديحة كانت قد اعتزلت الفن وقتها ورفضت رفضًا قاطعًا العودة للتمثيل.

عانت من مرض القلب طوال حياتها، وأُصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما استدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.

توفيت في منزلها في 13 يناير 1997 من شهر رمضان بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها متوفية في ظهر اليوم التالي.

يذكر أنها لم تظهر إعلاميًا بعد اعتزالها الفن إلا في مقابلة في برنامج «حوار صريح جدا» عام 1995، ولكن تم منع عرض الحلقة وقتها .



زفاف ابنتها بحضور الراحلة شادية زفاف ابنتها بحضور الراحلة شادية