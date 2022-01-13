حسين رياض.. بكى عبدالناصر بسببه وهذا الدور أصابه بالشلل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في ١٣ يناير ١٨٩٧، ولد الفنان الكبير حسين رياض، أفضل من جسد شخصية الأب في تاريخ السينما المصرية.

عائلة ثرية

كان والده تاجر جلود كبير، من عائلة ذات أصول تركية، وكانت العائلة تعيش في منزل كبير بمنطقة الحلمية، وكان عدد كبير من أفراد العائلة يعملون في الجيش.

الكلية الحربية

دخل حسين رياض الكلية الحربية بناء على رغبة والده رغم حبه وعشقه للفن، وكان أصدقاؤه المقربون الفنان يوسف وهبي، والفنان حسن فايق، وفي كل إجازة يحاولون إقناعه بترك حياة العسكرية والتفرغ للفن.

فرقة مسرحية

قرر هو وأصدقاؤه إنشاء فرقة هواة المسرح، وكانوا ينفقون عليها من أموالهم الخاصة، فأجروا صالة وقدموا مسرحية أطلقوا عليها اسم فقراء باريس، وحضر العرض النجم عزيز عيد، وبعد العرض احتضن حسين رياض

وعن هذا الموقف قالت ابنته: "قاله إنت هتعمل إيه يا بني بعد كده، قاله هكمل في الحربية، قاله فيه 1000 ضابط إنت هتكون واحد منهم، لكنلو كملت في التمثيل هيبقى فيه حسين رياض واحد بس، وعشان كده كمل وساب دراسته في الحربية".

موعد مع الحياة

قالت فاطمة ابنة الفنان الراحل، إن أقرب شخصية لوالدها من بين الشخصيات التي قدمها في مشواره الفني، دوره في فيلم "موعد مع الحياة".

أعمال هامة

من أهم أعمال النجم الراحل: "السبع بنات، بابا أمين، سلامة في خير، أمير الانتقام، الناصر صلاح الدين، شفيقة القبطية، وإسلاماه، رابعة العدوية" وغيرها.

زواجه

تحكي ابنته: "والدي تزوج في سن كبيرة، وعاش عمره للفن، وكان المسرح عشقه الأكبر، وقد رحل وأنا في بداية العشرينات، وكنا نراه في أوقات قليلة، ولكنها كانت ساعات مليئة بالعطف والأبوة".

إصابات

شارك في فيلم "أمير الانتقام" بدور سجين يحفر في نفق، فكان يعود للمنزل ويديه وركبتيه بهما "تسلخات"، وفي فيلم "وإسلاماه" كان يضع "ماسكًا" معينًا في عينيه، مما يؤدي لالتهاب عينيه كل يوم.

إصابته بالشلل

كان يعيش كل شخصية يقدمها، فعلى سبيل المثال جسد شخصية رجل يعاني من الشلل في فيلم "الأسطى حسن"، ومن شدة تأثره بالشخصية أصيب بشلل في قدمه وذراعه، وبعدها عمل جلسات علاج.

بكاء جمال عبدالناصر

جسد حسين رياض شخصية رجل فقد نطقه ضمن أحداث فيلم "رد قلبي"، وفي العرض الخاص للفيلم، وتحديدًا في مشهد استعادة "عبدالواحد" للنطق، بكى الزعيم جمال عبدالناصر تأثرًا بهذا المشهد، خاصة أنه نطق بجملة "تحيا مصر".

أعلى أجر

كان أعلى أجر حصل عليه الفنان الراحل 1000 جنيه، فهو لم يكن يشترط أبدًا أجرًا كبيرًا، فكان هناك نجوم صغار يحصلون على أجر أعلى، لكنه كان يهتم أكثر بالقيمة التي يقدمها.