“مات مقتولا بأقراص سحرية”.. طبيب يثير ضجة حول وفاة الإبراشي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ألمح طبيب مصري، إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي “مات مقتولا”، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الطبيب المصري خالد منتصر، على صفحته في موقع “فيسبوك: “لجأ وائل إلى دكتور ش وهو طبيب كبد وجهاز هضمي بناء على نصيحة صديق، الطبيب هون عليه الأمر وقال إن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع، وأقنعه بأن يعالج في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب وإن المستشفى مش حتقدر تعمل له حاجة زيادة، وكتب أعجب روشتة في تاريخ الطب، جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير يوميا!!! إسمها ايه الجرعة؟؟ مالهاش اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الدكتور شين العبقري”.

وأضاف “بدأت الحالة في التدهور، وبدأت الأرقام تصعد بجنون دلالة على الالتهاب المدمر للرئتين وبداية عاصفة السيتوكين التي ستكون نهايتها إن لم نسارع بإدخاله المستشفى، وأصر طبيب الهضم على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية وأصر على الاستمرار في علاجه العبثي المزيف، برغم أن أرقام ال C reactive protein و 244 2459 الferritin 779 وLDH وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع مما يدل على أن الفشل التنفسي الكامل من الالتهاب والتليف قادم لا محالة”.

ولفت إلى أن ” الطبيب شين واصل طمأنته وبإن ده شيء عادي، وظل وائل أسبوعا على تلك الحالة إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب، وتواصل مع أساتذة الصدرية اللي بجد، ودخل مستشفى الشيخ زايد بنسبة فشل رئوي وتليف تضاربت الآراء ما بين 60٪؜ إلى 90٪؜ !!! كارثة، لم يكن يرد على التليفونات برغم أنه كان يحدثني في أي متاعب طبية تحدث له ولأسرته، لكنه القدر، اكتشفت تلك الكارثة بعد دخوله المستشفى حاول الأطباء بجهد عظيم مع أساتذة الصدر المحترمين لمدة سنة أن يصلحوا آثار الجريمة البشعة التي اقترفها هذا الطبيب عاشق الشو الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير للأسف”.

وأثار هذا التصريح، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إن “الطبيب ش”، يستحق العقاب والمحاكمة.

يذكر أن الإعلامي المصري وائل الإبراشي، توفي بعد صراع طويل مع مرض تليف الرئة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعلق عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة في مصر الدكتور، خالد أمين، على ما قاله الطبيب المصري، قائلا لـ”بوابة الأهرام”: إن “النقابة تحاول التواصل مع الدكتور خالد منتصر لاستجلاء حقيقة ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن وجود خطأ طبي في علاج الإعلامي وائل الابراشي أدى لتدهور شديد في حالته الصحية”.