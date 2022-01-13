أحضان وقبلات.. عبدالله بالخير وشمس الكويتية في مقطع مثير للجدل!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 12:50 مساءً - أثار مقطع فيديو ظهر فيه كل من الفنانة شمس الكويتية والمطرب الإماراتي عبدالله حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاحضان والقبلات جمعت الفنانين.

فقد وثق مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة استقبال عبدالله بالخير للفنانة الكويتية، بالاحضان والقبلات، فيما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ“لقاء العمالقة“.

وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، ويصور بالخير مستقبلا المطربة الكويتية، بمصافحة شديدة قبل وقبلات، فيما حاولت هي تقبيل رأسه قبل أن تعود لتقبله على خده، وهو يغرقها بكلمات الغزل ومنها ”كل يوم تحلويّن أنتِ“.

مصمم الأزياء الإماراتي خالد الجنيبي أطلق وصف ”لقاء العمالقة“ في تعليقه على الفيديو الذي حصد تفاعلا واسعا بعدما تداولته حسابات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء من ضمن التعليقات: ”مدري ليش مستغربين الي يعلقون الكل عارف شخصية شمس وتفتحها“، ”باست راسه علشان ترقعها وتقول مثل ابوي“، ”المشاهير ما عاد صرنا نستغرب ولا انصدم كل شي عندهم جايز“.

في المقابل، ذهب آخرون للأخذ بعين الاعتبار فارق السن بين الاثنين والذي يصل لنحو 30 عاما؛ إذ يبلغ عبدالله بالخير 71 عاما، فيما احتفلت شمس الكويتية في أبريل الماضي بعيد ميلادها الـ41.

وفي هذا السياق، علّق متابعون بالقول: ”كبر ابوها واحسنوا نيتكم عشان ربي يوفقكم“، ”عادي ابوها في الفن“، فيما قال ثالث ”أعتقد الفرق بينهم كبير وهي باست راسه لأنه مثل ابوها“.