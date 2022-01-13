شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يبحث عن فتاة "كيرفي" على موقع للمواعدة بعد انفصاله عن جيجي حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلي ميل عن قيام زين مالك نجم فريق One Direction السابق، البالغ من العمر 28 عامًا، بالدخول علي أبلكيشن لمواعدة الفتيات، "الكيرفي" الممتلئات، وذلك بعد انفصاله عن أم ابنته جيجي حديد علي خلفية مشاجرة مع والدتها يولاندا.

يستخدم التطبيق تقنية التعرف على الوجه للمساعدة في التحقق من مستخدميه، وتم تسريب مقطع أثناء دخوله علي الأبلكيشن.

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، فلم يدافع المغنى البالغ من العمر 28 عامًا زين مالك، عن نفسه بشأن ما روج حول مشاجرته مع والدة حبيبته وتسببه فى أذى جسدى لها، وحسب التقارير الإعلامية، فإن عائلة "زين" يائسة بعد كل ما حدث من خلاف ونشر للتفاصيل حول الخلافات العائلية.

وكانت تقارير إخبارية أمريكية، كشفت تفاصيل انفصال نجم البوب زين مالك ووالدة ابنته عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، بعد ضربه لوالدتها يولاندا حديد، حيث لم ينكر الاتهامات الموجهة إليه بما تم وصفه بالكلمات "البذيئة أو التهديدية" والتي صدرت منه تجاه يولاندا.

وقالت شبكة cnn الأمريكية إن الدعوى القضائية المقامة تتهم مالك بإيذاء يولاندا جسديًا، حيث ذكر أحد الشهود أن مالك "أمسكها ودفعها إلى خزانة الملابس ما تسبب في آلام نفسية وألم جسدى".

ولم يقر زين بالذنب في المحكمة لكنه قبل العقوبة، فيما وضعه القاضي تحت المراقبة لمدة 90 يومًا وعليه إكمال دورة إدارة الغضب، وبعد ذلك سيتم فحصه بحثا عن سلامته، وحتى ذلك الحين، طُلب منه عدم الاتصال بيولاندا.

وقد وافق مالك على قرار المحكمة بوضعه 90 يوما تحت المراقبة لكل تهمة، بإجمالي 360 يومًا، كما وافق على حضور فصل تربوي لتعليمه إدارة الغضب، مع التزام بعدم الاتصال بيولاندا حديد.