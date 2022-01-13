بعد رحيل مها أبو عوف.. وفاة الفنانة سميرة أحمد تجتاح السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 11:57 صباحاً - بعد أيام قليلة من وفاة الفنانة مها أبو عوف، إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي أنباء أخرى تفيد بوفاة الفنانة سميرة أحمد، إلى أن خرج نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي وكشف حقيقة ما تم تداوله حول وفاة الفنانة المصرية.

حيث أعرب أشرف زكي في بيان له، عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنانة، نافيا ما تم تداوله.

وأكد أن الحالة الصحية للفنانة جيدة ومستقرة تمامًا وتقضي أغلب أوقاتها مع أسرتها في المنزل بل وأنها تقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الدرامية التي من الممكن أن تعود من خلالها للأعمال الفنية مجددًا. كما دعا نقيب المهن التمثيلية إلى وضع حد لناشري تلك الشائعات.

سميرة أحمد تطمئن جمهورها :«أنا زي الفل وبحضّر لمسلسل جديد»

من جانبها، أعربت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، عن استايئها الشديد، من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاتها.

وقالت سميرة أحمد في تصريح خاص :«اتفاجائت اليوم وأنا في النادي، بإنتشار هذه الشائعة، والله حرام عليهم الناس اللي بتروج هذه الشائعات، مش عارفة هم هيستفادوا أيه».

وأضافت :«أنا حمد الله زي الفل، وصحتي جيدة جدًا، ويوميًا بروح النادي وأمارس تمارين رياضية، وبحضّر هذه الفترة الحالية لمسلسل جديد».

وتابعت سميرة أحمد: «الناس قلقت عليا.. بشكر كل واحد سأل عليا.. شكرا لمحبتكم” وطالبت بإجراءات قاسية للوقوف أمام الشائعات التي تنال مع الشخصيات العامة، إذ أصبحت السوشيال وسيلة للبعض لقول كل ما يحلو لهم دون النظر لخصوصيات الآخرين».

وكانت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد قد ظهرت مؤخرًا بصحبة زوجها المنتج صفوت غطاس صباح اليوم داخل أحد النوادى، ونشر الأخير صورة تجمعهما، ليطمئن الجمهور عليها.

يُشار إلى أن آخر أعمال أحمد كان مسلسل “ماما في القسم” مع النجم الراحل محمود ياسين، كما كانت تستعد الفترة الماضية لمسلسل جديد بعنوان “بالحب هنعدي”.

يُذكر أن الفنان سميرة أحمد، من مواليد 15 نوفمبر 1935، ومن أهم أعمالها، أفلام: “الخرساء” و “صراع الأبطال” و”قنديل أم هاشم”، و”أم العروسة”، و”الشيماء”، ومسلسلات: “غدا تتفتح الزهور” و “إمرأة من زمن الحب”.

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