تعرف على الأفلام الأجنبية التي ينتظرها العالم في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ينتظر جمهور السينما العالمية في كل مكان، عرض أهم الأعمال الأجنبية المقرر طرحها خلال العام الجاري 2022، وذلك بعد مرور عام شهد فيه سكان العالم، انتشار جائحة كورونا وهو ما أثر على الحركة الفنية بشكل عام سواء باستكمال تصوير الأعمال أو عرض الأفلام بالسينمات.

نستعرض لكم الأفلام المنتظر عرضها عالميا طبقا لـ موقع "روتن تومايتوز" الأمريكي، وصحيفة "إندبندنت" البريطانية، وذلك في السطور التالية:

The Batman

حددت الجهة المنتجة لفيلم "باتمان" طرح العمل في 25 مارس 2022، ويخوض بطولته روبرت باتينسون وزوي كرافتز، ويتناول الفيلم حياة الثري بروس واين وبداية تحوله إلى البطل الخارق باتمان.

Scream

تقرر طرح فيلم "سكريم" يوم 19 يناير 2022 ، ويخوض بطولته نيف كامبل وجينا أورتيجا، وهو الجزء الخامس من سلسلة الرعب الشهيرة الصرخة، ويشهد عودة أبطال السلسلة الأصليين ومنهم كورتني كوكس.

The Northman

يطرح فيلم "رجل الشمال" في 8 أبريل 2022 ، ويخوض بطولته أنيا تايلور وألكسندر سكارسجارد، ويتناول الفيلم قصة أمير فايكينج يسعى للانتقام لمقتل والده.

Cyrano

يعرض الفيلم الموسيقي Cyrano في 28 يناير 2022 ، وتدور أحداثه حول "سيرانو" الذي يسخر منه الجميع، ما يقلل من ثقته بنفسه على الرغم من براعته في الشعر. فبدلأ من أن يعبر عن حبه لفتاة أحلامه "روكسان"، يساعد شاب آخر على الوصول إلى قلبها مستخدمًا أشعاره، والفيلم من إخراج جو رايت.

John Wick: Chapter 4

تقرر عرض فيلم "جون ويك 4" يوم 27 مايو 2022 ، ويخوض بطولته كيانو ريفز، ويتناول الفيلم مهمة جديدة خارقة يخوضها جون ويك.

Don’t Worry Darling

حددت الجهة المنتجة لفيلم "لا تقلق عزيزي" طرحه بالسينمات في 23 سبتمبر2022 ، ويخوض بطولة العمل هاري ستايلز وفلورنس بيو.

ويتناول الفيلم قصة ربة منزل في الخمسينيات تعيش مع زوجها حياة مستقرة، قبل أن تكتشف أن الشركة التي يعمل بها زوجها تداري أسرارًا مظلمة.

Avatar 2

ينتظر جمهور السينما العالمية، طرح فيلم "أفاتار 2" بطولة زوي سالدنا، المقرر له يوم 16 ديسمبر 2022، ويتناول حياة جيل سولي ونيتيري وابنهما قبل أن تتغير أوضاعهما بفعل هجوم مفاجئ.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One

تقرر طرح فيلم "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر- فيرس الجزء الأول" في 7 أكتوبر 2022 ، ويخوض بطولته جيك جونسون وأوسكار إسحاق.

The King’s Daughter

تحدد طرح فيلم The King’s Daughter يوم 21 يناير 2022 ، وخلال أحداث الفيلم يحاول الملك لويس الـ14 أن يحقق الخلود فيسلب القوة من حورية البحر، ولكن عندما تكتشف ابنته ما فعل تهدد بفشل خطته.

كان من المقرر أن يطلق الفيلم في ابريل 2015 ولكن قبل 3 أيام من صدوره، ألغت شركة Paramount إطلاق الفيلم بحجة أنه يحتاج وقت أطول في العمل على المؤثرات البصرية. وفي عام 2021 تم إعلان امتلاك شركة Gravitas Ventures حقوق التوزيع وأنه سيطلق في 21 يناير 2022.

Redeeming Love

يطرح الفيلم الرومانسي Redeeming Love في السينمات يوم 21 يناير 2022 ، ويروي الفيلم قصة "أنجل" التي بيعت للدعارة في طفولتها في خمسينيات القرن الـ17 وتلتقي بنيكولاس الذي تشعر معه بالحب لأول مرة.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

ينتظر الجمهور طرح فيلم "دكتور سترينج في الأكوان المتعددة المجنونة"، بطولة بيندكت كمبرباتش، ويتناول العمل قصة تعويذة خاطئة أطلقها دكتور سترينج تسببت في فتح الأكوان الموازية، حيث يلتقي دكتور سترينج بنسخ منه تمثل خطورة على البشرية.

The Bad Guys

تقرر طرح فيلم الأنيميشن "الأشرار" الذي يخوض بطولته سام روكويل وأكوافينا، وتدور أحداثه حول مجموعة حيوانات تخطط سويًا للقيام بعملية سرقة ضخمة.

Sonic the Hedgehog 2

فيلم "القنفذ سونيك 2"، بطولة جيم كاري وإدريس ألبا، ويتناول مغامرة جديدة للقنفذ سونيك ذي القوة الخارقة الذي يحاول الهروب من قبضة الأشرار.

Uncharted

فيلم "أنشارتد"، بطولة توم هولاند ومارك والبرج، ومأخوذ عن لعبة فيديو تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث الفيلم قبل بداية ألعاب الفيديو، حيث يتتبع الشاب دريك تفاصيل صداقته بسولي.

Death on the Nile

فيلم "وفاة على ضفاف النيل"، بطولة جال جادوت وكينيث براناه، ويتناول عملية التحقيق في مقتل وريثة غنية خلال رحلة على ضفاف نهر النيل.

Marry Me

فيلم "تزوجني"، بطولة جينيفر لوبيز وأوين ويلسون، وتدور أحداثه حول مغنية بوب تقرر الزواج من أحد معجبيها خلال حفل موسيقي بشكل مفاجئ بعد أن اكتشفت خيانة حبيبها.

Morbius

يروي الفيلم قصة عالم الكيمياء الحيوية الذي يصاب بمرض نادر ولا علاج له فيحاول أن يخترع العلاج، وبعد حدوث خطأ أثناء تجاربه، يحول الطبيب نفسه إلى مصاص دماء.