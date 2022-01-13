أحمد عز يتصدر شباك التذاكر في مصر بفيلم “الجريمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الممثل المصري أحمد عز أن يتصدّر إيرادات شباك التذاكر في مصر مع بداية عام 2022، بفيلمه السينمائي الجديد “الجريمة” حيث حقق إيرادات تقترب من 11 مليون جنيه في أول أيام عرضه، رغم أن الفيلم مصنف +16، بسبب بعض مشاهد العنف والجرائم التي يحتويها الفيلم.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وشارك في بطولته مع أحمد عز، كل من، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، محمد أبوداوود، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي.

واحتل فيلم “من أجل زيكو” المركز الثاني في قائمة الإيرادات، محققا 8 مليون جنيه في أسبوع وهو رقم كبير، ساهمت فيه الأغنية الترويجية للفيلم “الغزالة رايقة” التي حققت ملايين المشاهدات قبل بداية عرض الفيلم.

“من أجل زيكو” بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي، محمد محمود، وعمرو عبدالجليل، ومحمود حافظ، ورانيا منصور، وكارولين عزمي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي. أما باقي الأفلام المعروضة في موسم رأس السنة، فلم تحقق الإيرادات المرجوة، في أولي أسابيع العام الجديد حيث حقق فيلم الكاهن 700 ألف جنيه فقط ، الفيلم بطولة محمد ناير، ,إخراج عثمان أبو لبن، بطولة درة، إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين.

وحقق فيلم “مربع برمودة” لعمرو عبد الجليل 300 ألف جنيه، الفيلم من تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، وشارك في بطولته روجينا، هنا شيحة، مصطفى خاطر.

ورغمم النجاح الكبير الذي حققه ماجد الكدواني في مسلسل “موضوع عائلي” الذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات، إلا أن فيلمه “برا المنهج” لم يحقق سوى 260 ألف جنيه حتى الآن.

الفيلم قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة وشارك في بطولته الطفل عمر شريف، أما فيلم “أبو صدام” الذي شارك في المسابقة الرسيمة لمهرجان القاهرة، وفاز عنه محمد ممدوح بجائزة أحسن ممثل، فحقق 120 ألف جنيه فقط، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج نادين خان، وشارك في بطولته أحمد داش.

وحقق فيلم ريتسا، لمحمود حميدة وأحمد الفيشاوي 26 ألف جنيه، في الأسبوع الماضي وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

في حين لم يتخط فيلم “المحكمة” حاجز العشرة آلاف جنيه في أول أسابيع العام الجديد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، محمود عبدالمغني، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد.