بعد 8 أعوام وطفل.. سايمون كاول يعرض الزواج على صديقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرض الإعلامي البريطاني سايمون كاول 62 عاماً الزواج على صديقته لورين سيلفرمان 44 عاماً بعد علاقة دامت 8 أعوام.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن سايمون تقدم بعرض الزواج خلال عطلة العام الجديد مع ابنهما إريك 7 أعوام وابن لورين آدم 16 عاماً.

وقال مصدر: إن لورين فوجئت ووافقت على الفور، وأضاف أن لورين كانت بجانب سايمون خلال الأعوام الماضية، وساندته عندما تعرض لكسر في الظهر، وعلى الرغم من أن سايمون لم يكن من النوع الذي يرغب في الزواج، فإنه أدرك أنه قابل امرأة أحلامه.